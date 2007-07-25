Агент заблокировал трансфер Перейро в РПЛ. Игрока хотели купить «Спартак» и «Динамо»

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не будет выступать в России.
Пако Касаль, агент 24-летнего футболиста, заявил голландскому клубу, что его клиент не перейдет в РПЛ.
Помимо «Спартака», предлагавшего за Перейро 15 млн евро, в сделке было заинтересовано «Динамо». Динамовский клуб был готов повторить предложение красно-белых.
Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года.
В прошедшем сезоне чемпионата Голландии он сыграл 27 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
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