Реклама 18+
Реклама 18+

Агент заблокировал трансфер Перейро в РПЛ. Игрока хотели купить «Спартак» и «Динамо»

Теги Спартак высшая лига Голландия ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва агенты Гастон Перейро Футбол

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не будет выступать в России. 

Пако Касаль, агент 24-летнего футболиста, заявил голландскому клубу, что его клиент не перейдет в РПЛ. 

Помимо «Спартака», предлагавшего за Перейро 15 млн евро, в сделке было заинтересовано «Динамо». Динамовский клуб был готов повторить предложение красно-белых.

Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. 

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии он сыграл 27 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Самый дорогой трансфер «Спартака» срывает агент. Просит бонус 5 млн евро, контролирует футбол в Уругвае и владеет телекомпанией

Прогнозы на РПЛ

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться