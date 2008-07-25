«СЭ»: «Спартак» отказался от покупки Перейро

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не перейдет в .



После многодневных переговоров московский клуб решил не приобретать 24-летнего хавбека, сообщает .

Отмечается, что сделка сорвалась из-за агента игрока Пако Касаля, который делал все возможное для затяжки переговоров.

Как сообщалось ранее, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн вылетел в Европу на переговоры с другим потенциальным новичком «Спартака», того же амплуа, что и Перейро.

Агент полузащитника ПСВ Перейро требует у «Спартака» 3 млн евро за переход игрока