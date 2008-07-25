«СЭ»: «Спартак» отказался от покупки Перейро

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не перейдет в «Спартак».
После многодневных переговоров московский клуб решил не приобретать 24-летнего хавбека, сообщает «Спорт-Экспресс».
Отмечается, что сделка сорвалась из-за агента игрока Пако Касаля, который делал все возможное для затяжки переговоров.
Как сообщалось ранее, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн вылетел в Европу на переговоры с другим потенциальным новичком «Спартака», того же амплуа, что и Перейро.
Агент полузащитника ПСВ Перейро требует у «Спартака» 3 млн евро за переход игрока