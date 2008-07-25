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«СЭ»: «Спартак» отказался от покупки Перейро

Теги Спартак высшая лига Голландия ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы агенты Гастон Перейро Спорт-Экспресс Футбол

Полузащитник ПСВ Гастон Перейро не перейдет в «Спартак».  
 
После многодневных переговоров московский клуб решил не приобретать 24-летнего хавбека, сообщает «Спорт-Экспресс».

Отмечается, что сделка сорвалась из-за агента игрока Пако Касаля, который делал все возможное для затяжки переговоров.

Как сообщалось ранее, генеральный директор «Спартака» Томас Цорн вылетел в Европу на переговоры с другим потенциальным новичком «Спартака», того же амплуа, что и Перейро.

Агент полузащитника ПСВ Перейро требует у «Спартака» 3 млн евро за переход игрока

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