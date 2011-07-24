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«СЭ»: переход Перейро в «Спартак» сорвался, потому что агент хочет продать игрока в Англию

Теги Спартак высшая лига Голландия ПСВ премьер-лига Россия премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Китай Гастон Перейро Спорт-Экспресс Футбол

Трансфер полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак» мог сорваться из-за того, что агент футболиста рассматривает другие варианты продолжения карьеры.

По информации «СЭ», 24-летним уругвайцем интересуются клубы из Китая и Англии.

Китайские клубы готовы отдать за трансфер не меньше, чем «Спартак», и обеспечить футболисту личный контракт с зарплатой 6 млн евро в год.

Агент игрока Пако Касаль, по-видимому, считает лучшим вариантом для Перейро переезд в Англию.

Ранее появилась информация о том, что трансфер не состоялся из-за разногласий насчет схемы оплаты: «Спартак» хотел оплатить трансфер частями, а Пако Касаль настаивал на единовременной оплате.

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