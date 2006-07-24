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Агент полузащитника ПСВ Перейро требует у «Спартака» 3 млн евро за переход игрока

Теги Спартак высшая лига Голландия ПСВ премьер-лига Россия возможные трансферы Гастон Перейро Чемпионат.com Футбол

Стали известны некоторые детали переговоров о переходе полузащитника ПСВ Гастона Перейро в «Спартак»

По информации, «Чемпионата», Пако Касаль, агент 24-летнего футболиста, требует от московского клуба за переход своего клиента бонус в размере 3 миллионов евро. Красно-белые не готовы платить ему более 1,5 миллиона.

Ранее сообщалось, что трансфер не состоится из-за разногласий насчет схемы оплаты: «Спартак» хотел оплатить трансфер частями, а Пако Касаль настаивал на единовременной оплате.

Перейро выступает за ПСВ с 2015 года. Его контракт рассчитан до лета 2020 года. 

В прошедшем сезоне чемпионата Голландии он сыграл 27 матчей, забил 10 голов и сделал 6 результативных передач. 

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Самый дорогой трансфер «Спартака» срывает агент. Просит бонус 5 млн евро, контролирует футбол в Уругвае и владеет телекомпанией

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