Зидан о голе Бэйла в ворота «Арсенала»: «Ничего не изменилось»

Главный тренер мадридского Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника после матча с «Арсеналом» (2:2, по пенальти – 3:2) на .

«Бэйл с нами, мы будем продолжать работать. Мы хорошо играли, когда у нас удалили игрока, и еще лучше, когда мы стали играть десять на десять. Я не знаю, что будет дальше. Сегодня он хотел играть, а перед прошлой игрой – нет.

Мы с ним не разговаривали. Он нормально тренировался, и поэтому сегодня был в составе. Из-за того, что он провел один хороший матч, ничего не изменилось. А вы знаете, как обстоит дело», – сказал Зидан.