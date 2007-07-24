Реклама 18+
Реклама 18+

Зидан о голе Бэйла в ворота «Арсенала»: «Ничего не изменилось»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Гарет Бэйл International Champions Cup Футбол

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника Гарета Бэйла после матча с «Арсеналом» (2:2, по пенальти – 3:2) на International Champions Cup

«Бэйл с нами, мы будем продолжать работать. Мы хорошо играли, когда у нас удалили игрока, и еще лучше, когда мы стали играть десять на десять. Я не знаю, что будет дальше. Сегодня он хотел играть, а перед прошлой игрой – нет.

Мы с ним не разговаривали. Он нормально тренировался, и поэтому сегодня был в составе. Из-за того, что он провел один хороший матч, ничего не изменилось. А вы знаете, как обстоит дело», – сказал Зидан. 

Реклама 18+

Опрос

Что делать Бэйлу?

5213 голосов
  • Бороться за место в «Реале»
    14%
  • Менять клуб
    40%
  • Переходить в гольф
    46%

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться