Агент Бэйла: «Гарет – игрок «Реала», он счастлив. Конец»

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, высказался о положении своего клиента в мадридском клубе.
– Все это сумасшествие просто невероятно. Гарет – игрок «Реала», он счастлив. Конец.
– Он не сыграет с «Арсеналом»?
– Это маловероятно.
– Как долго продлится ситуация с его непопаданием в состав?
– Спросите Зидана, – заявил Барнетт.
Ранее сообщалось, что Бэйл может перейти в «ПСЖ» или в один из китайских клубов.
Radio Estadio: Бэйл не сыграл с «Баварией» из-за переговоров агента с китайским клубом