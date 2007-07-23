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Агент Бэйла: «Гарет – игрок «Реала», он счастлив. Конец»

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Гарет Бэйл агенты Джонатан Барнетт Футбол

Джонатан Барнетт, агент вингера «Реала» Гарета Бэйла, высказался о положении своего клиента в мадридском клубе.

– Все это сумасшествие просто невероятно. Гарет – игрок «Реала», он счастлив. Конец.

– Он не сыграет с «Арсеналом»?

– Это маловероятно.

– Как долго продлится ситуация с его непопаданием в состав?

– Спросите Зидана, – заявил Барнетт.

Ранее сообщалось, что Бэйл может перейти в «ПСЖ» или в один из китайских клубов.

Radio Estadio: Бэйл не сыграл с «Баварией» из-за переговоров агента с китайским клубом

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