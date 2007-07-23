Зинедин Зидан: «Бэйл не играл с «Баварией», потому что не захотел»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан пояснил свое высказывание о том, что полузащитник Гарет Бэйл близок к уходу из клуба, и отреагировал на критику со стороны агента игрока.

«Во-первых, я ни к кому не проявлял неуважение. Тем более к игрокам, потому что всегда говорю: «Игроки – самые важные [в клубе], и я всегда на их стороне».

Во-вторых, я сказал, что с ним пытается расстаться клуб [а не я]. Точка.

В-третьих, на днях Гарет не играл [с «Баварией» – 1:3], потому что не захотел. Он сказал, что клуб ведет переговоры о его уходе, поэтому он не захотел выходить на поле. Пока он не говорил, что не сыграет завтра [с «Арсеналом»].

Сегодня ничего не изменилось. Он будет тренироваться, а клуб делает то, что должен делать. Посмотрим, что будет завтра», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что Бэйл может перейти в «ПСЖ» или в один из китайских клубов.

Radio Estadio: Бэйл не сыграл с «Баварией» из-за переговоров агента с китайским клубом