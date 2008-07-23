«Ростов» об инциденте с фанатами «Спартака»: «Стюарды были доброжелательны, комментировать действия силовиков не можем»

«Ростов» выступил с заявлением относительно инцидента с болельщиками в подтрибунном помещении «Ростов-Арены» после матча команда во 2-м туру РПЛ.

«Футбольный клуб «Ростов» не может комментировать действия правоохранительных органов и силовых структур. Насколько мы знаем, сейчас и РПЛ выясняют обстоятельства произошедшего, мы следим за ситуацией.

В части компетенций клуба обеспечение безопасности матча происходило стандартным образом в рамках профильных нормативно-правовых актов России. Стюарды стадиона «Ростов-Арена» вели себя корректно и доброжелательно.

Матч был омрачен поведением отдельных болельщиков гостевого сектора, которые грубо нарушали правила поведения, в частности зажигали пиротехнику и вступали в конфликты с контролерами-распорядителями.

Клуб подчеркивает, что у болельщиков «Ростова» и «Спартака» хорошие отношения. ФК «Ростов» всегда рад приезду болельщиков гостевых команд на стадион «Ростов-Арена». На нашем стадионе царит прекрасная атмосфера, сюда ходят женщины и дети, а произошедшее – абсолютный нонсенс.

Наши двери всегда открыты и мы готовы оказывать все необходимое содействие гостям, однако убедительно просим соблюдать принятые нормы поведения во избежание подобных ситуаций», – говорится в заявлении «Ростова».

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