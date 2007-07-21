Павел Мамаев: «В чем золотая молодежь? В том, что я и Саша заработали деньги?»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не считает себя и форварда Александра Кокорина золотой молодежью.

«В чем золотая молодежь? В чем? Мы сейчас по воле судьбы попали в 30 километров от родного города Саши. В чем он золотая молодежь? То, что он сам добился всего, – это можно называть «золотая молодежь»? В том, что я, Саша и много других парней заработали деньги?

Я считаю, что это не золотая молодежь, я считаю, что это люди, которые заработали деньги. И они их как хотят, так и могут тратить. Они их могут тратить на все что угодно», – сказал Мамаев.

Кокорин должен выйти на свободу 7 декабря, Мамаев – 6 ноября