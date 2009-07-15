Жозеп Бартомеу: «Мы связались с окружением Гризманна в мае. В марте и апреле переговоров не было»

Президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу прокомментировал переход в каталонский клуб нападающего .

«Было нелегко подписать Гризманна. Мы очень довольны. Спасибо, что он принял это решение.

Заявление «Атлетико»? Я разговаривал с ними. Понимаю, что они защищают свои интересы, но я не думаю, что эта ситуация получит положительное развитие для них.

Мы связались с окружением Гризманна в мае. В марте или апреле переговоров не было», – сказал Бартомеу.

Президент «Атлетико» подтвердил, что у клуба есть доказательства переговоров Гризманна с «Барселоной» 9 марта