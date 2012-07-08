Дзюба о призе лучшему игроку РПЛ: «Спасибо, Sports.ru, что начали разбираться в футболе»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после получения награды лучшему игроку РПЛ по версии Sports.ru.

«Спасибо огромное за этот прекрасный подарок. Действительно, я сначала подумал, что это жопа.

Сейчас я понял, что это такой оригинальный подарок, такой огромный, вы постарались. Мне очень приятно.

Спасибо, Sports.ru. Спасибо, что наконец в 2018/19 году вы начали писать правильные тексты и начали разбираться в футболе. Спасибо вам огромное, ребят», – сказал Дзюба.

Артем Дзюба признан лучшим игроком РПЛ по версии Sports.ru

Приз Sports.ru лучшему игроку РПЛ – золотые яйца. Мы разобрались, как они стали символом мужества

Серьезное интервью Дзюбы: резкая смена стиля игры в 2019-м, сравнение со Златаном и кайф от голевых передач