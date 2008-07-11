«Спартак» предложил за Гильерме 500 тысяч евро, сумма не устраивает «Локомотив»

ведет переговоры о трансфере вратаря «Локомотива» .

Как утверждает «Спорт-Экспресс», сегодня утром красно-белые отправили официальное предложение по поводу выкупа 33-летнего голкипера.

Предложенная сумма – 500 тысяч евро – пока не устраивает «железнодорожников». Контракт вратаря рассчитан до конца декабря.

Ранее стало известно, что «Спартак» предлагает Гильерме 3-летний контракт, зарплату 3 млн евро в год и 3 млн подъемных.

По информации «СЭ», предложение также содержит агентскую комиссию – тоже 3 миллиона евро в сумме, по 1 миллиону за каждый год.

Гильерме выступает за «Локомотив» с 2007-го. С командой он становился чемпионом России, выигрывал Кубок России (трижды) и Суперкубок-2019.

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