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Юрий Семин: «Гильерме – это «Локомотив», он нужен команде»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Гильерме Футбол

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о продлении клубом контракта с вратарем Гильерме.

– Как вы отнеслись к ситуации с Гильерме?

– Я всегда и по сей день говорил, что Гильерме – это «Локомотив», он нужен команде. Человек предан клубу, это лучший вратарь страны. Я как тренер хочу, чтобы в моей команде играли только самые лучшие футболисты.

– Учитывая сложность ситуации, вы не хотели бы сами пообщаться с Гильерме по поводу его будущего?

– Зачем? По этому поводу Гильерме нужно общаться с руководителями клуба. У нас разделены обязанности. Я с игроком каждый день разговариваю на тренировках, – сказал Семин.

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