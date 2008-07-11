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«МЮ» готов заплатить 72 млн фунтов за Милинковича-Савича, «Лацио» хочет 90 млн

Теги Лацио Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Клаудио Лотито Сергей Милинкович-Савич Футбол

Полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич остается в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» готов предложить 72 миллиона фунтов за 24-летнего серба, сообщает Sky Sports со ссылкой на Sky Italia.

Однако президент римлян Клаудио Лотито просит за игрока 90 миллионов фунтов и не намерен отступать от этой суммы.

Футболист хотел бы сменить команду, но не будет требовать трансфера, он готов остаться в «Лацио» еще на сезон.

Сообщалось, что на Милинковича-Савича также претендует «ПСЖ».

В минувшем сезоне игрок провел 31 матч в Серии А, забил 5 голов и отдал 3 паса.

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