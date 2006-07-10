UOL: «ПСЖ» лишил Неймара премии за этику. Он не явился на предсезонку

Стало известно, как «ПСЖ» наказал Неймара за неявку на предсезонку.

По информации UOL Esporte, парижане оштрафовали игрока, то есть лишили его премии за этику, которая прописана в контракте.

Премия Неймара составляет 375 тысяч евро в месяц (больше 10% от его зарплаты – 3,5 млн евро в месяц), об этом в марте сообщал Football Leaks.

Парижане платят игрокам за то, чтобы они приветствовали и благодарили болельщиков до и после матчей.

Кроме того, игроки должны вовремя приходить на тренировки, давать интервью и не портить имидж клуба.

UOL не уточнил, о какой именно сумме идет речь. Однако за нарушения месячная премия удерживается полностью или частично, как в случае с хавбеком Марко Верратти, которого наказали за вождение в нетрезвом виде.

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