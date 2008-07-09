Леонардо: «Пока не видим, что «Барселона» действительно хочет купить Неймара»

Спортивный директор Леонардо оценил вероятность возвращения форварда команды Неймара в «Барселону».

«Неймар может покинуть «ПСЖ», если поступит устраивающее всех предложение. Но на данный момент мы не знаем, хочет ли его кто-то купить и за какую цену. Ясно одно: такие дела не делаются за один день.

Понятно, что Неймар хочет уйти, но в футболе бывает так, что сегодня человек говорит одно, а завтра – другое. Это удивительно, но это так.

Мы общались с его окружением, ситуация всем ясна. Но на данный момент конкретно лишь одно – он по-прежнему связан с нами трехлетним контрактом, и поскольку предложений мы не получали, обсуждать нечего.

«ПСЖ» нужны игроки, которые действительно хотят остаться и сделать что-то грандиозное для клуба. Нам не нужны те, кто, оставаясь, делают тем самым одолжение.

Да, неофициальные контакты с «Барселоной» по Неймару были. Они сказали, что хотят купить его, но мы ответили, что не продаем. Предложение должно поступить от Бартомеу (президент «Барсы» – прим. Sports.ru), а пока мы не видим, что действительно настроена купить», – сказал Леонардо.