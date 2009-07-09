💸Неймар выбивает трансфер в «Барсу», «Лестер» выкупил Тилеманса и два новичка в Китае. 💰Трансферный дайджест Sports.ru

Все трансферные новости и слухи – в нашем дайджесте.

1. «Зенит» усилился дважды: подписал легенду «Рубина» Сутормина и отправил Набиуллина в «Сочи».

2. «Лестер» выкупил Тилеманса у «Монако» за 40 млн фунтов. Это рекорд клуба.

3. Два громких трансфера в Китай: Арнаутович перешел в «Шанхай Теллэйс», а 26-летний Эль-Шаарави – в «Шанхай Шэньхуа».

4. «Ювентус» не продал Мойзе Кина в «Эвертон» за 30 млн евро. Говорят: дешево!

5. Крунич в прошлом сезоне ассистировал за «Эмполи», в этом – будет за «Милан».

6. «Реал» сбросил защитника Алекса Мартина в «Севилью», а еще хочет отдать в аренду Люку Зидана.

7. Спартачи, помните Марека Сухи? Он теперь в чемпионате из топ-5, будет играть за «Аугсбург».

8. Рубрика «Трансферы ноунеймов по цене топ-игрока РПЛ»: «Астон Вилла» выкупила защитника Мингза за 25 млн фунтов, а «Интер» заплатит 45 млн за хавбека сборной Италии Бареллу.

9. «Барселона» может избавиться от ненужного Малкома – «Эвертон» готов его забрать за 35 млн евро.

10. Неймар переживает, что переход в «Барсу» может сорваться – даже не приехал на сбор «ПСЖ». Клуб в ярости, но папа бразильца говорит, что все по плану.