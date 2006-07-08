Отец Неймара: «Сын вернется в «ПСЖ» 15 июля. Клубу известно об этом»

да Силва, отец форварда «ПСЖ» Неймара, прокомментировал заявление клуба относительно неявки футболиста на предсезонку.

«Причина [неявки] Неймара была известна. Все планировалось еще за год в рамках деятельности сына в Instituto Neymar Jr. (благотворительный фонд – прим. Sports.ru).

Мы не могли отложить мероприятие, и он вернется [в ] 15 июля. Все просто, никакой драмы.

«ПСЖ» знает об этом и принимает участие в деятельности Instituto Neymar Jr.», – сказал отец Неймара.

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