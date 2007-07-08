«Лестер» выкупил Тилеманса у «Монако» за 40 млн фунтов. Это рекорд клуба

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс подписал с «Лестером» контракт на постоянной основе.

Стороны договорились о четырехлетнем соглашении. По информации BBC, cумма трансфера составила 40 млн фунтов, что является трансферным рекордом клуба.

«Это прекрасное чувство – стать частью этого клуба. С тех пор, как я приехал сюда в аренду, игроки, персонал и болельщики фантастически относились ко мне, так что я очень воодушевлен тем, что стану игроком , – сказал Тилеманс.

Главный тренер команды Брендан Роджерс также прокомментировал трансфер бельгийца.

«Я в восторге от того, что Юри присоединится к нашему путешествию.

В прошлом сезоне Юри блестяще вписался в команду, он произвел впечатление в премьер-лиге. Он станет еще одним вариантом в невероятно талантливой группе игроков Лестера», – сказал Роджерс.

Вторую половину прошлого сезона Тилеманс провел в аренде в «Лестере». За 13 матчей в премьер-лиге он забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Подробную статистику игрока вы можете изучить здесь.