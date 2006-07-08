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Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры

Теги ПСЖ Барселона лига 1 Франция происшествия Неймар Футбол

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу отсутствия форварда Неймара на предсезонном сборе.

«В понедельник, 8 июля, Неймар  должен был вернуться к предсезонной подготовке с «ПСЖ».  

«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.

Клуб сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры», – говорится в заявлении «ПСЖ».

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