Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры

«ПСЖ» выступил с заявлением по поводу отсутствия форварда Неймара на предсезонном сборе.

«В понедельник, 8 июля, Неймар должен был вернуться к предсезонной подготовке с «ПСЖ».

«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.

Клуб сожалеет о сложившейся ситуации и примет соответствующие меры», – говорится в заявлении «ПСЖ».

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