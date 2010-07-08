«Реал» отдаст Люку Зидана в аренду, Лунин будет вторым вратарем

Вратарь Люка Зидан этим летом намерен покинуть клуб из-за дефицита игровой практики.

Мадридцы, в свою очередь, готовы отправить 21-летнего француза в аренду.

В услугах сына главного тренера «Реала» Зинедина Зидана заинтересованы два испанских клуба, в частности, из второго дивизиона.

После ухода Зидана-младшего «Реал» останется с тремя голкиперами, при этом королевский клуб планирует продать. В этом случае будет основным вратарем в новом сезоне, а Андрей Лунин – запасным.