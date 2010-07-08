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«Реал» отдаст Люку Зидана в аренду, Лунин будет вторым вратарем

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Д2 Испания Тибо Куртуа Кейлор Навас Фуэнлабрада Люка Зидан Андрей Лунин Футбол

Вратарь «Реала» Люка Зидан этим летом намерен покинуть клуб из-за дефицита игровой практики.

Мадридцы, в свою очередь, готовы отправить 21-летнего француза в аренду.

В услугах сына главного тренера «Реала» Зинедина Зидана заинтересованы два испанских клуба, в частности, «Фуэнлабрада» из второго дивизиона.

После ухода Зидана-младшего «Реал» останется с тремя голкиперами, при этом Кейлора Наваса королевский клуб планирует продать. В этом случае Тибо Куртуа будет основным вратарем в новом сезоне, а Андрей Лунин – запасным.

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