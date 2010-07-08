«Реал» отдаст Люку Зидана в аренду, Лунин будет вторым вратарем

Вратарь «Реала» Люка Зидан этим летом намерен покинуть клуб из-за дефицита игровой практики.
Мадридцы, в свою очередь, готовы отправить 21-летнего француза в аренду.
В услугах сына главного тренера «Реала» Зинедина Зидана заинтересованы два испанских клуба, в частности, «Фуэнлабрада» из второго дивизиона.
После ухода Зидана-младшего «Реал» останется с тремя голкиперами, при этом Кейлора Наваса королевский клуб планирует продать. В этом случае Тибо Куртуа будет основным вратарем в новом сезоне, а Андрей Лунин – запасным.