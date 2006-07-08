Форвард Неймар хочет уйти из и вернуться в «Барселону».

27-летний бразилец твердо намерен покинуть парижский клуб. Однако в последние несколько дней Неймар переживает из-за того, что его переход из «ПСЖ» в «Барсу» не продвигается, сообщает Diario Sport.

Футболист проинформировал всех в «ПСЖ», что не хотел бы возвращаться для предсезонной подготовки.

При этом Неймар считает, что «Барса» могла бы сделать больше для его возвращения в последние несколько дней.

В частности, бразилец был разочарован комментариями президента «Барселоны» и его отказом публично признать, что переговоры о трансфере велись.

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