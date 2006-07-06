Реклама 18+
Реклама 18+

Беппе Маротта: «Икарди и Наингголан не являются частью проекта «Интера»

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Мауро Икарди Беппе Маротта Раджа Наингголан Футбол

Генеральный директор «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что клуб планирует расстаться с форвардом Мауро Икарди и хавбеком Раджой Наингголаном.

- После вашего прихода в «Интере» были два громких дела, речь шла о дисциплинарных мерах. Это метод Маротты?

– Это не метод Маротты, это метод, который должен использоваться во всех клубах. Речь идет о наличии четких правил, прав и обязанностей. И эти обязанности всегда должны соблюдаться.

- Икарди и Наингголан в стороне от нового проекта. У них высокие зарплаты, их трансферы непросты. Как выходить из этой ситуации?

– Во всем нужна ясность. Мы ищем людей, которые подойдут этому проекту. Мы поговорили со всеми, кто вовлечен в процесс, донесли позицию клуба.

Оба игрока знают ситуацию, но это не означает, что их способности подвергаются сомнению или преуменьшаются. Они отличные игроки, талантливые. Но таланты выигрывают матчи, а в чемпионате побеждает команда.

Следовательно, Икарди и Наингголан не являются частью нашего проекта. Я говорю это предельно конкретно и при всем уважении к ним.

- Икарди какое-то время будет доступен для Конте?

– Одно дело сказать, что Икарди выставлен на трансфер, а другое – уважать соглашение, которое все еще обязывает игрока принимать участие в тренировках.

Мы не хотим нарушать свои обязанности. У тренера есть право выбирать состав для занятий, – сказал Маротта.

Икарди в «Интере» с 2013 года, Наингголан – с 2018-го.

Что будет, если к боксеру Александру Усику в дом ворвутся грабители? Ууупс!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться