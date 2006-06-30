Глушаков присоединился к «Ахмату» на сборе в Австрии

Новичок Денис Глушаков прибыл в расположение грозненского клуба.

Россиянин присоединился к команде в Австрии, где проходят предсезонные сборы.

Сегодня, 29 июня, Глушаков подписал контракт с «Ахматом» по схеме «1+1».

32-летний футболист на прошлой неделе расторг соглашение со . Игрок выступал за московский клуб с 2013 года. В 2017-м он в составе красно-белых выиграл чемпионат и Суперкубок России.

Глушаков – в «Ахмате». Зарплата явно больше 30 тысяч рублей