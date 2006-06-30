Глушаков присоединился к «Ахмату» на сборе в Австрии

Новичок «Ахмата» Денис Глушаков прибыл в расположение грозненского клуба.
Россиянин присоединился к команде в Австрии, где проходят предсезонные сборы.
Сегодня, 29 июня, Глушаков подписал контракт с «Ахматом» по схеме «1+1».
32-летний футболист на прошлой неделе расторг соглашение со «Спартаком». Игрок выступал за московский клуб с 2013 года. В 2017-м он в составе красно-белых выиграл чемпионат и Суперкубок России.
Глушаков – в «Ахмате». Зарплата явно больше 30 тысяч рублей
Денис Глушаков @DGlushakov8 , подписавший в субботу контракт с грозненским клубом, прибыл в расположение команды на сборах в Австрии⚽💪 #Ахмат #Грозный #Глушаков pic.twitter.com/rw7AEKFlHk— FC Akhmat Grozny (@akhmatgrozny) June 29, 2019