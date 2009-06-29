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Рамзан Кадыров: «Глушаков поможет «Ахмату» в решении задач. Денис обещал сделать все от него зависящее»

Теги премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Денис Глушаков Футбол

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров поприветствовал новичка «Ахмата» Дениса Глушакова.

«Дорогие друзья! Летнее межсезонье в футболе — период трансферов. Мне приятно объявить о переходе в наш любимый футбольный клуб «Ахмат» известного российского футболиста, одного из лучших полузащитников страны Дениса Глушакова.

Он трудолюбивый, высоко профессиональный футболист, за плечами которого множество игр на международном уровне, в том числе за сборную России. Уверен, Денис быстро вольется в коллектив, его опыт и мастерство помогут команде в решении задач.

Денис обещал сделать для этого все от него зависящее. А я желаю ему профессиональной удачи, успехов вместе с нашей любимой командой «Ахмат». Добро пожаловать в Грозный!» — написал Кадыров в инстаграме.

 
 
 
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Публикация от @za_kadyrova_95eng

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