Депутат Госдумы Дегтярев: «Расширение РПЛ за счет клубов из Беларуси и Казахстана пойдет на пользу всем»

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал идею о расширении РПЛ за счет клубов из Беларуси и Казахстана.

«Обсуждается возможность приглашения в чемпионат России клубов из дружеских Белоруссии, Армении, Казахстана.

На мой взгляд, это пойдет на пользу всем. Пример есть совсем рядом – КХЛ, где играют команды из Казахстана и Белоруссии.

К тому же болельщики говорят на русском языке», – сказал Дегтярев.

Напомним, что соответствующую идею на заседании исполкома РФС выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер.