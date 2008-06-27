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Депутат Госдумы Дегтярев: «Расширение РПЛ за счет клубов из Беларуси и Казахстана пойдет на пользу всем»

Теги премьер-лига Россия Организация РПЛ высшая лига Беларусь высшая лига Казахстан Политика Михаил Дегтярев ТАСС Футбол

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев поддержал идею о расширении РПЛ за счет клубов из Беларуси и Казахстана.

«Обсуждается возможность приглашения в чемпионат России клубов из дружеских Белоруссии, Армении, Казахстана.

На мой взгляд, это пойдет на пользу всем. Пример есть совсем рядом – КХЛ, где играют команды из Казахстана и Белоруссии.

К тому же болельщики говорят на русском языке», – сказал Дегтярев. 

Напомним, что соответствующую идею на заседании исполкома РФС выдвинул президент ЦСКА Евгений Гинер.

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