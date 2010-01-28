В Беларуси готовы не считать легионерами игроков из России и Казахстана на условиях взаимности

Пресс-атташе Федерации футбола Беларуси ( ) Александр Алейник рассказал, на каких условиях ведомство согласно не считать легионерами игроков из стран ЕАЭС (Евразийский экономический союз).

Он напомнил об отмене в 2013 году статуса легионеров для игроков из России и Казахстана.

«К сожалению, тогда встречных шагов не последовало, и с сезона-2014 вопрос легионерского статуса был пересмотрен.

Сезон-2019 в Беларуси начнется в начале марта. АБФФ готова рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в регламенты турниров в случае, если схожие решения будут приняты и Федерацией футбола Казахстана», – сказал Алейник.

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