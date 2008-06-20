«Зенит» и «Уфа» могут обменяться домашними матчами. Пока игра в Башкирии запланирована на 8 марта

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что башкортостанский клуб может договориться с об изменениях в календаре РПЛ.

Стороны обсуждают ситуацию с той целью, чтобы команды сыграли друг с другом в более комфортных погодных условиях. Клубы могут обменяться кругами для проведения домашних матчей.

Первая встреча между «Уфой» и «Зенитом» состоится в рамках 7-го тура РПЛ. Она назначена на 24 августа и должна пройти в Санкт-Петербурге.

Игра второго круга состоится в 21-м туре в Уфе. Предварительно встреча запланирована на 8 марта.

«Уфа» хочет провести домашний матч в августе, а не в начале весны.

«Обращение связано с климатическими условиями, мы попросили об этом «Зенит». Лучше нам принимать соперника в теплое время, а в Петербурге можно играть и зимой, и в любую погоду («Газпром-Арена» оборудована выдвижной крышей – примечание Sports.ru). Поэтому и попросили. Я звонил Александру Ивановичу Медведеву, он сказал, что подумает.

Мы просили и «Сочи» поменяться кругами, но клуб отказался. Мне кажется, играть в Сочи в августе, а в ноябре у нас – это смешно. Но это решение «Сочи», потому что у них получалось бы четыре выездных матча подряд», – дал комментарии Газизов.

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