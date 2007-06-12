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Тарасов о Голунове: «Важно, что власть смогла пойти на смелый шаг и восстановить справедливость»

Теги Локомотив Дмитрий Тарасов премьер-лига Россия происшествия Политика Футбол

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался касательно освобождения из-под домашнего ареста журналиста Ивана Голунова.

«Всех поздравляю с праздником – Днем России! Сегодня столько всего в центре города: и реконструкция нашей великой истории, и фестивали кино, и народные гуляния с концертами!

Но праздник был бы не полным, если бы я не сказал про Ивана Голунова, который его встречает на свободе и, надеюсь, в кругу семьи и близких.

Мне кажется, в нашей стране очень важно, что власть смогла пойти на такой смелый шаг и восстановить справедливость, которая была кем-то поставлена под сомнение», – написал Тарасов.

Голунов специализируется на расследованиях деятельности столичных чиновников. Ему было предъявлено обвинение в попытке сбыта наркотиков. По его словам, наркотики ему подбросили.

Вчера глава МВД Владимир Колокольцев объявил, что уголовное дело Голунова прекращено в связи с недоказанностью вины.

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