Леонид Федун: «Агенты пытались уничтожить Глушакова. Но он не сломался, он мужик»

Владелец Леонид Федун прокомментировал уход полузащитника из клуба.

«К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить. Мы Дениса поддерживали как могли. Просто он попал в очень тяжелую жизненную ситуацию, никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы.

Но он не сломался, он мужик, как бы его ни хаяли. Я уверен, что он сейчас перейдет в другой клуб и в этом клубе он себя еще покажет.

Все началось с подписания контракта в обход агентов? В обход, да. Повторю: вы думаете, просто так на Глушакова все сейчас накинулись, все это бесплатно? Так не бывает. Если звезды сжигаются, значит кому-то это нужно. Кому? Это вы не меня спрашивайте. Не хочу рассказывать сейчас вещи, которые вызовут массу полемики и лишних споров.

Могу лишь сказать: все, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ. Вольно или невольно они написаны, платно или бесплатно – не знаю.

На подписании нового контракта с Глушаковым тогда настоял Каррера. Он сказал: «Решай вопрос, Глушаков мне нужен. Он капитан, он обижен». Пришлось дать новый контракт, хотя оставалось еще два года до окончания действующего. Плюс я сам был признателен Денису.

Давайте говорить откровенно: он действительно сыграл гигантскую роль в чемпионском сезоне. Забивал голы во всех ключевых матчах, без которых не было бы никакого золота. И его вклад в чемпионство невозможно оценить. Контракт был наградой», – заявил Федун.

«Кэп», «русский Джеррард» и «фантастическая тварь». Глушаков – легенда «Спартака»