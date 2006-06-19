Леонид Федун: «В 2023 году «Спартак» будет готов к самостоятельному плаванию. Народная команда должна управляться народом»

Владелец Леонид Федун считает, что командой должны владеть болельщики.

«С 2003-го, считаю, было сделано достаточно много. Когда я только пришел в «Спартак», это был отпрыск богатого, древнего-древнего, знатного рода, но, к сожалению, с большими финансовыми проблемами.

Предыдущая система привела к тому, что клуб не имел почти никакой собственности, кроме своей славной истории, имени и титулов. А что еще хуже, по моему убеждению – почему мне и пришлось включиться, – клуб не имел и будущего.

Просто цифра: на контрактах в ту пору числилось 80 футболистов. Причем непонятно каких. Деньги, получаемые за Лигу чемпионов, испарялись. А из собственности оставалась только убитая база в Тарасовке. И больше не было ничего.

Прежняя политика должна была фактически привести к повторению ситуации с «Торпедо». Тренд был именно таков.

Но за 16 лет, как вы знаете, у нас появился лучший стадион. Он был признан не мной, а ФИФА – по итогам чемпионата мира.

У нас есть лучшая в России академия – и это тоже не потому, что я так считаю, а исходя из количества воспитанников, играющих по всей стране в командах РПЛ. В том числе и в сборной.

Хотя, конечно же, мы могли бы работать еще лучше. Сейчас завершается процесс передачи тренировочной базы в Тушино, надеюсь, вскоре этот вопрос решится. То есть клуб обладает полной, современной инфраструктурой.

Когда я приходил в «Спартак», обещал, что через какое-то время мы проведем акционирование команды. И болельщики станут акционерами. Но в 2008-м грянул первый кризис, в 2014-м – второй. Осуществить идею стало почти невозможно.

Если бы не девальвация рубля, случившаяся в течение 10 лет, сегодня бы «Спартак» стал самодостаточным. Клуб зарабатывает примерно 5-6 миллиардов, а в прежние времена это составляло около 120 миллионов евро, которых хватало бы для формирования нормального бюджета, чтобы успешно играть в РПЛ и даже в еврокубках. Но что произошло, то произошло, поэтому сегодня в клубе глубоко дотационная ситуация.

После долгих раздумий я принял следующее решение: в 2023 году, когда мы завершим все инфраструктурные перестройки и, надеюсь, поищем новые источники для реального самофинансирования «Спартака», которые не будут зависеть от акционеров, клуб окажется готов к самостоятельному плаванию.

И сегодня мой тезис заключается в том, что «Спартаком» должны владеть его болельщики. Не Петр Авен, который ходил, смотрел, но так ничего и не потратил.

Не все остальные, которые занимаются фантазиями. Никто из них на «Спартак» ни копейки не даст, это нужно понимать. Кроме меня. Поэтому просто так бросить свое детище, свою любовь я не могу.

Это не спонтанное решение. Мы долго изучали, смотрели все примеры – и «Барселону», и «Реал», и «Баварию», и часть американских клубов. В итоге пришли к мнению, что «Спартак» – народная команда, и она должна управляться ее народом», – заявил Федун.