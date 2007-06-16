Экс-форвард «Динамо» Луценко перешел в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Луценко.

Соглашение 32-летнего нападающего рассчитано на два года.

Футболист присоединится к тульскому клубу на правах свободного агента. Ранее он покинул московское «Динамо», где выступал с 2016 года.

В прошедшем сезоне РПЛ Луценко провел 30 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.