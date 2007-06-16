Экс-форвард «Динамо» Луценко перешел в тульский «Арсенал»

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Луценко.
Соглашение 32-летнего нападающего рассчитано на два года.
Футболист присоединится к тульскому клубу на правах свободного агента. Ранее он покинул московское «Динамо», где выступал с 2016 года.
В прошедшем сезоне РПЛ Луценко провел 30 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.
Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.
🔥🔥🔥— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) June 16, 2019
Евгений, добро пожаловать в «Арсенал»!
16 июня ПФК «Арсенал» подписал контракт с нападающим Евгением Луценко.
Подробности 👉https://t.co/1mr8h3DoW6 pic.twitter.com/CsqdgWk3ty