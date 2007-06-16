Реклама 18+
Реклама 18+

Экс-форвард «Динамо» Луценко перешел в тульский «Арсенал»

Теги премьер-лига Россия трансферы Динамо Москва фото Евгений Луценко Арсенал Тула Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о подписании контракта с форвардом Евгением Луценко. 

Соглашение 32-летнего нападающего рассчитано на два года. 

Футболист присоединится к тульскому клубу на правах свободного агента. Ранее он покинул московское «Динамо», где выступал с 2016 года. 

В прошедшем сезоне РПЛ Луценко провел 30 матчей, забил 4 гола и сделал 6 результативных передач.

Подробную статистику игрока можно посмотреть здесь.

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться