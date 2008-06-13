Александр Кокорин: «Человеку, убившему по неосторожности, дали 1,4 года, мне – 1,6. Как тут не улыбаться?»

Форвард Александр Кокорин на заседании суда отметил, что хотел бы справедливости и гуманности.

«Хотелось попросить у вас и журналистов вернуться в спорт, поправить здоровье и увидеть семью. Нет смысла рассказывать, как все происходило эти 8 месяцев.

Мы не преступники, чтобы уезжать не пойми куда и заниматься там неясно чем. Хотелось бы справедливости и гуманности.

Мы прошли этот путь достойно. Давали показания с первого заседания, не меняли их. Помогали следствию. За восемь месяцев были все доказательства и все свидетели.

Десять человек говорят одно и то же в суде. Нам говорят, что на черном мы совершили белое.

Потерпевшие поменяли свои показания уже раза три. «Ну, может быть, я ошибся», а мы сидим и разбираем.

Как только Игорю (адвокату Бушманову – прим. Sports.ru) дали материалы дела, он сделал экспертизу за три дня. Следствие занималось этим полгода. Вот и вся разница. Хотим справедливости. И выйти, конечно.

Вот вы сказали про улыбку. Я недавно общался с человеком, который убил по неосторожности. Ему дали год и четыре, у меня – год и шесть. Как тут не улыбаться», – сказал Кокорин.