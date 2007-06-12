Станислав Черчесов: «Нужно было обязательно брать шесть очков. Мы их взяли»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал победу в матче квалификационного раунда Евро-2020 с Кипром (1:0).

– Есть вещи, которые делали правильно. Забили пару мячей, не знаю, было ли вне игры или нет. То, что мы планировали, – сделали. Другое дело, когда около ворот много моментов и полумоментов, то их надо реализовывать.



– Забили только один мяч. Это какие-то недоработки или сегодня просто не везло?

– Такие игры тоже бывают. Самое главное, что не теряли концентрацию, хотя несколько вылазок у соперника было достаточно опасных. Сезон был длинный. Я поблагодарил игроков за профессионализм, который они проявили, потому что с первого дня сбора не было ни одного слова об усталости. У нас было две игры, нужно было обязательно брать шесть очков. Мы их взяли.

– На замену вышли Баринов и Миранчук. Не так много футболистов приняли участие в этих матчах.

– По сравнению с предыдущим сбором [перед матчами с Бельгией и Казахстаном] – вы абсолютно правы. Сейчас нет того игрового тонуса, который был тогда. Все команды играли в то время, все были в тонусе. Сейчас многие сыграли последние игры 26-го числа. Согласитесь, это уже много.

Мы этот сбор так и спланировали, чтобы и с дать поиграть всем, почувствовать себя. Через игру с Сан-Марино подготовиться к этой игре. Мы не хотели выпускать футболистов, которые попали в сборную по заслугам, но уже забыли, когда играли матч с определенным накалом. Мы всеми довольны. Новые игроки появились, мы с ними хорошо познакомились. Посмотрим, как будем дальше двигаться, – сказал Черчесов в эфире .