Головин – лучший игрок сборной России в матче с Кипром по мнению пользователей Sports.ru и платежной системы «Мир»

Полузащитник Александр Головин признан лучшим игроком сборной России в матче квалификации Евро-2020 с командой Кипра (1:0).

23-летнего хавбека выбрали пользователи Sports.ru при поддержке платежной системы «Мир». Футболист набрал 328 642 голоса.

Головин опередил форварда , получившего 133 094 голоса. Третьим в рейтинге стал автор победного гола – полузащитник Алексей Ионов, набравший 114 062 голоса.

Головин во второй раз подряд признан лучшим игроком, россиянин уже был первым в голосовании после матча с Сан-Марино (9:0). По итогам игр со сборными Бельгии (1:3) и Казахстана (4:0) лучшим дважды признавался хавбек Денис Черышев.