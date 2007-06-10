Роналду о победе в Лиге наций: «У Португалии есть потенциал, чтобы завоевывать новые трофеи»

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал победу над Голландией (1:0) в финале Лиги наций.

- Какие эмоции после победы в первой Лиге наций?

- Много счастья! Все отлично, я очень рад. Выиграть этот трофей здесь, в Португалии, на глазах у португальского народа — это большая честь для меня.

- Особенно после того, как в финале домашнего Евро-2004 вы проиграли Греции?

- Именно! Я счастлив, что мы победили здесь. Народ Португалии заслуживает этого. Люди поддерживали нас с самого начала в обоих матчах — и против Швейцарии, и сегодня. Этот трофей для всех них. Он принадлежит не сборной, а всей Португалии.

- В команде появились новые игроки. Такая победа помогает их росту? Тем более с Роналду в качестве капитана.

- будет существовать и дальше — с Криштиану и без. У команды большой потенциал. Есть молодые игроки, которые с годами повзрослеют и станут лучше.

Я хочу участвовать в этом проекте, потому что чувствую себя хорошо. Чувствую, что могу помочь сборной. Как я уже сказал, у этой сборной есть потенциал, чтобы расти дальше и завоевывать новые трофеи, — сказал Роналду.