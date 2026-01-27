Генич о Саусе в «Спартаке»: «Шок. Это «чайка-менеджмент» – когда хватаешь что-то сверкнувшее, нужно оно тебе или нет. Не самая проблемная позиция, для чего он им сейчас?»

Генич о Саусе в «Спартаке»: это «чайка-менеджмент» – хватаешь что-то сверкнувшее.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич признался, что шокирован тем, что «Спартак» купил полузащитника Владислава Сауся у «Балтики».

Дмитрий Шнякин: Саусь переходит в «Спартак». Твоя реакция, твои мысли, как Карседо будет его использовать?

Константин Генич: Я в шоке. Наш большой друг Саня Дорский очень красиво сформулировал [на Спортсе’‘] – это «стихийный трансфер». Для чего Саусь «Спартаку »? Помнишь, когда Герман Ткаченко нашел сумасшедшее определение для подобной работы клуба – «чайка-менеджмент»?

Дмитрий Шнякин: Или «сорока-менеджмент».

Константин Генич: Да. Когда ты видишь что-то такое сверкнувшее и хватаешь это, нужно оно тебе или нет. Это точно не самая проблемная позиция для «Спартака», и для чего им сейчас нужен Саусь этой зимой...

Дмитрий Шнякин: Я бы использовал другое слово – не стихийный трансфер, а модный. Фамилия Сауся стала модной в этом сезоне. В «Балтике» он вышел на другой уровень, им заинтересовался ЦСКА, были разговоры про другие клубы. Поэтому не просто взяли то, что блестит, а попытались быстрее других взять.

Вот в чем моя мысль. Некоторые люди говорят, Карседо очень вдумчивый тренер, любит детали. Он действительно просмотрели несколько матчей Сауся. Многие смеялись, когда он сказал «Я тебя ждал». Кого ты нахрен ждал – ты в Лиге чемпионов был недавно, а тут Саусь и «Балтика». И у него, вполне вероятно, сложилась в голове связка Солари-Саусь. Мы же понимаем прекрасно, что Саусь никакой нахрен не правый защитник, он садился пятым. Он так и в «Спартаке» может садиться. Он может дать скорость – с Солари это бешеный фланг.

