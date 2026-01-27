  • Спортс
  Генич о Саусе в «Спартаке»: «Шок. Это «чайка-менеджмент» – когда хватаешь что-то сверкнувшее, нужно оно тебе или нет. Не самая проблемная позиция, для чего он им сейчас?»
Генич о Саусе в «Спартаке»: «Шок. Это «чайка-менеджмент» – когда хватаешь что-то сверкнувшее, нужно оно тебе или нет. Не самая проблемная позиция, для чего он им сейчас?»

Генич о Саусе в «Спартаке»: это «чайка-менеджмент» – хватаешь что-то сверкнувшее.

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич признался, что шокирован тем, что «Спартак» купил полузащитника Владислава Сауся у «Балтики».

Дмитрий Шнякин: Саусь переходит в «Спартак». Твоя реакция, твои мысли, как Карседо будет его использовать?

Константин Генич: Я в шоке. Наш большой друг Саня Дорский очень красиво сформулировал [на Спортсе’‘] – это «стихийный трансфер». Для чего Саусь «Спартаку»? Помнишь, когда Герман Ткаченко нашел сумасшедшее определение для подобной работы клуба – «чайка-менеджмент»?

Дмитрий Шнякин: Или «сорока-менеджмент».

Константин Генич: Да. Когда ты видишь что-то такое сверкнувшее и хватаешь это, нужно оно тебе или нет. Это точно не самая проблемная позиция для «Спартака», и для чего им сейчас нужен Саусь этой зимой... 

Дмитрий Шнякин: Я бы использовал другое слово – не стихийный трансфер, а модный. Фамилия Сауся стала модной в этом сезоне. В «Балтике» он вышел на другой уровень, им заинтересовался ЦСКА, были разговоры про другие клубы. Поэтому не просто взяли то, что блестит, а попытались быстрее других взять.

Вот в чем моя мысль. Некоторые люди говорят, Карседо очень вдумчивый тренер, любит детали. Он действительно просмотрели несколько матчей Сауся. Многие смеялись, когда он сказал «Я тебя ждал». Кого ты нахрен ждал – ты в Лиге чемпионов был недавно, а тут Саусь и «Балтика». И у него, вполне вероятно, сложилась в голове связка Солари-Саусь. Мы же понимаем прекрасно, что Саусь никакой нахрен не правый защитник, он садился пятым. Он так и в «Спартаке» может садиться. Он может дать скорость – с Солари это бешеный фланг.

«Спартак» забрал Сауся у «Балтики». Мог оказаться в ЦСКА

Саусь – стихийная покупка «Спартака». Мнение Дорского

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Коммент.Шоу»
logoВладислав Саусь
logoГерман Ткаченко
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
Коммент.Шоу
logoКонстантин Генич
logoБалтика
logoДмитрий Шнякин
logoХуан Карлос Карседо
Александр Дорский
брань
logoПабло Солари
logoСпортс
logoМатч ТВ
99 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Во-первых, Геныч чайку с сорокой перепутал.
Во-вторых, чайка-менеджмент (Seagull management) - давно известное понятие (причём, не в русскоязычной среде появившееся) и имеющее совсем другой смысл - мало участвовать в работе команды, потом внезапно "прилететь" и поднять шум, панику, и также внезапно "улететь".
Ответ Dmitry Orlov
Во-первых, Геныч чайку с сорокой перепутал. Во-вторых, чайка-менеджмент (Seagull management) - давно известное понятие (причём, не в русскоязычной среде появившееся) и имеющее совсем другой смысл - мало участвовать в работе команды, потом внезапно "прилететь" и поднять шум, панику, и также внезапно "улететь".
У Геныча давние проблемы с фауной. В свое время в прямом эфире гиббона с Габоном путал. Вася Уткин ржал потом весь матч. Они там в паре комментировали.
Ответ Александр Геронов
У Геныча давние проблемы с фауной. В свое время в прямом эфире гиббона с Габоном путал. Вася Уткин ржал потом весь матч. Они там в паре комментировали.
Ломал... Ямал... Ямаль
(с) тоже Геныч
Термин «чайка-менеджмент» не Ткаченко придумал. Он просто использовал его, причем неуместно. То де самое делает и Генич теперь
Ответ obid
Термин «чайка-менеджмент» не Ткаченко придумал. Он просто использовал его, причем неуместно. То де самое делает и Генич теперь
Термин «чайка-менеджмент» обозначает вообще совсем другое. Тут как раз было бы уместо именно "сорока-менеджмент".
Ответ Петроград
Термин «чайка-менеджмент» обозначает вообще совсем другое. Тут как раз было бы уместо именно "сорока-менеджмент".
А чайка тогда что означает? Я просто не знаток орнитологии)
был бы хороший трансфер для сассуоло
Ответ Maddiez Channel
был бы хороший трансфер для сассуоло
Саусьгемптон ещё :)
Ответ Стальной Цуккини 5х5
Саусьгемптон ещё :)
осасуна как вариант
Сасуй и сасуе это кто? Редактор и в тексте ошибку допустил и в заголовке
Ответ Тралл из Питера
Сасуй и сасуе это кто? Редактор и в тексте ошибку допустил и в заголовке
Видимо, Игорь Новиков думал о сасуе, когда публиковал.
Ответ Dmitry Orlov
Видимо, Игорь Новиков думал о сасуе, когда публиковал.
😆😆😆
один из главных признаков глупого человека - использование слов и выражений, значения которых не понимаешь или не знаешь, но очень хочешь казаться умнее
Ответ Lavochkin12
один из главных признаков глупого человека - использование слов и выражений, значения которых не понимаешь или не знаешь, но очень хочешь казаться умнее
Как в какой-то старой миниатюре: "Давайте проведём экскремент..."
В Спартаке уже давно полный Сасуй на всех уровнях
Действительно, ведь у Спартака на этой позиции конкурируют Хакими и Трент, а не Денисов и Самошников. И правда, зачем усиление для этой позиции.
Ответ Carver
Действительно, ведь у Спартака на этой позиции конкурируют Хакими и Трент, а не Денисов и Самошников. И правда, зачем усиление для этой позиции.
А он сильнее их, будучи не профильным правым защитником?
Два балабола друг у друга интервью берут типа крутые спецы. Новый формат от матч-тв?
Ответ Krakatuk70
Два балабола друг у друга интервью берут типа крутые спецы. Новый формат от матч-тв?
Что такое коммент шоу не знаешь?
Раз взяли, значит нужен,не возьмёшь, не проверишь, возможно летом было бы труднее подписать.
Ответ Spartakus1984
Раз взяли, значит нужен,не возьмёшь, не проверишь, возможно летом было бы труднее подписать.
Во- первых ослабить конкурентов,во-вторых молодой и с правильным паспортом.Причин достаточно,чтобы взять.
