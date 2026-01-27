Романцев про «Спартак» 90-х и нынешний «Зенит»: «Мы были на голову сильнее. Посмотрите составы соперников тех лет – везде игроки европейского уровня»
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые образца 1990-х сильнее сегодняшнего «Зенита».
«Тот «Спартак» был сильнее, чем «Зенит» сейчас. На голову сильнее.
Посмотрите составы соперников тех лет. Там везде игроки европейского уровня. Может, поэтому «Спартаку» было проще, потому что он действительно был сильный», – сказал Романцев в программе «Спартак Шоу».
«Спартак» выигрывал чемпионат России шесть раз подряд – с 1996 по 2001 год. «Зенит» повторил это достижение в период с 2019 по 2024 год.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
223 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Кошице-Спартак 2:1
Мольнар Ладислав (В)
Шпилар Марек (З)
Козак Иван (З) 40′
Дзурик Петер (З) 75′
Телек Андраш (З)
Тот Душан (З)
Яночко Владимир (П)
Сович Мирослав (П)
Цвара Владислав (П) 65′
Семеник Роберт (Н) 65′
Кожлей Йозеф (Н) 80′ 15′
Краль Радослав (З) 80′
Любарский Руслан (Н) 69′
Руснак Альберт (П) 69′
Прямо дух захватывает от имен.
Забавно конечно посмотреть на то, как в спартаковском мифотворчестве, пара побед над европейскими грандами, которые конечно крутые были, но которые Спартаку толком ничего не дали и были единичными успехами, превратились уже фактически во всеевропейское футбольное доминирование.
Во-вторых, зачем тебе этот состав? Это ведь не зенитовцы тут рассказывают какие крутые у них были соперники. Это уж не говоря о том, что Зенит прошёл Динамо Минск, а Спартак от Кошице вылетел. Т.е. ты даже в этом глупость написал
Хочешь ему отетить , отдельным комментом пропиши дяде тура и все .
В ЧР состав см был на две головы выше остальных, ибо только у см в 90е были деньги, остальные клубы выживали (за редким исключением, типа Алании, и то, на коротком промежутке времени).
Если он про еврокубки - то мерило успеха здесь - результат. У Зенита (равно, как у ЦСКА) победа в еврокубке есть, у см - нет. А выходы см в полуфиналы еврокубков сейчас, за исключением болел этого клуба, никто не вспомнит.
Ну по деньгам, Спартак их сам зарабатывал в ЕК, никто не мешал остальным клубам это делать. В отличие от нынешнего времени.
Разные времена, разные уровни футбола и т.д.