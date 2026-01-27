Романцев про «Спартак» 90-х и нынешний «Зенит»: «Мы были на голову сильнее. Посмотрите составы соперников тех лет – везде игроки европейского уровня»

Романцев про «Спартак» 90-х и нынешний «Зенит»: мы были на голову сильнее.

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые образца 1990-х сильнее сегодняшнего «Зенита ».

«Тот «Спартак» был сильнее, чем «Зенит» сейчас. На голову сильнее.

Посмотрите составы соперников тех лет. Там везде игроки европейского уровня. Может, поэтому «Спартаку» было проще, потому что он действительно был сильный», – сказал Романцев в программе «Спартак Шоу».

«Спартак» выигрывал чемпионат России шесть раз подряд – с 1996 по 2001 год. «Зенит» повторил это достижение в период с 2019 по 2024 год.