  • Романцев про «Спартак» 90-х и нынешний «Зенит»: «Мы были на голову сильнее. Посмотрите составы соперников тех лет – везде игроки европейского уровня»
223

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что красно-белые образца 1990-х сильнее сегодняшнего «Зенита».

«Тот «Спартак» был сильнее, чем «Зенит» сейчас. На голову сильнее.

Посмотрите составы соперников тех лет. Там везде игроки европейского уровня. Может, поэтому «Спартаку» было проще, потому что он действительно был сильный», – сказал Романцев в программе «Спартак Шоу».

«Спартак» выигрывал чемпионат России шесть раз подряд – с 1996 по 2001 год. «Зенит» повторил это достижение в период с 2019 по 2024 год.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
223 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Полка Еврокубков Спартака прям место негде поставить очередной)))
Ответ KOT_B_yHTAX
Полка Еврокубков Спартака прям место негде поставить очередной)))
Copa del sol крупный, другие не влезают )
Ответ KOT_B_yHTAX
Полка Еврокубков Спартака прям место негде поставить очередной)))
Надо просто пыль с полки протереть, вот и место найдется ) Ну это если ключ от шкафчика найдут наконец-то.
Ну смотрим:

Кошице-Спартак 2:1

Мольнар Ладислав (В)
Шпилар Марек (З)
Козак Иван (З) 40′
Дзурик Петер (З) 75′
Телек Андраш (З)
Тот Душан (З)
Яночко Владимир (П)
Сович Мирослав (П)
Цвара Владислав (П) 65′
Семеник Роберт (Н) 65′
Кожлей Йозеф (Н) 80′ 15′
Краль Радослав (З) 80′
Любарский Руслан (Н) 69′
Руснак Альберт (П) 69′

Прямо дух захватывает от имен.
Забавно конечно посмотреть на то, как в спартаковском мифотворчестве, пара побед над европейскими грандами, которые конечно крутые были, но которые Спартаку толком ничего не дали и были единичными успехами, превратились уже фактически во всеевропейское футбольное доминирование.
Ответ fil_spb
Ну смотрим: Кошице-Спартак 2:1 Мольнар Ладислав (В) Шпилар Марек (З) Козак Иван (З) 40′ Дзурик Петер (З) 75′ Телек Андраш (З) Тот Душан (З) Яночко Владимир (П) Сович Мирослав (П) Цвара Владислав (П) 65′ Семеник Роберт (Н) 65′ Кожлей Йозеф (Н) 80′ 15′ Краль Радослав (З) 80′ Любарский Руслан (Н) 69′ Руснак Альберт (П) 69′ Прямо дух захватывает от имен. Забавно конечно посмотреть на то, как в спартаковском мифотворчестве, пара побед над европейскими грандами, которые конечно крутые были, но которые Спартаку толком ничего не дали и были единичными успехами, превратились уже фактически во всеевропейское футбольное доминирование.
А можно состав Динамо Минск, которому Зенит проиграл 4-0
Ответ fil_spb
Ну смотрим: Кошице-Спартак 2:1 Мольнар Ладислав (В) Шпилар Марек (З) Козак Иван (З) 40′ Дзурик Петер (З) 75′ Телек Андраш (З) Тот Душан (З) Яночко Владимир (П) Сович Мирослав (П) Цвара Владислав (П) 65′ Семеник Роберт (Н) 65′ Кожлей Йозеф (Н) 80′ 15′ Краль Радослав (З) 80′ Любарский Руслан (Н) 69′ Руснак Альберт (П) 69′ Прямо дух захватывает от имен. Забавно конечно посмотреть на то, как в спартаковском мифотворчестве, пара побед над европейскими грандами, которые конечно крутые были, но которые Спартаку толком ничего не дали и были единичными успехами, превратились уже фактически во всеевропейское футбольное доминирование.
Спартак в моменте был вторым в рейтинге УЕФА и пару лет был в топ-10. Тогда как Зенит как-то на миг стал 18-м и все у них радовались как-будто ЛЧ взяли. Огромная разница в уровне, каждое место в топ10, как десяток мест в топ50
Дядя ТУРА, во-первых, зачем ты меня кинул в ЧС, чтобы потом раскрывать мои комменты и писать на них ответы. Тебе не кажется что это на редкость жалко и трусливо с твоей стороны?

Во-вторых, зачем тебе этот состав? Это ведь не зенитовцы тут рассказывают какие крутые у них были соперники. Это уж не говоря о том, что Зенит прошёл Динамо Минск, а Спартак от Кошице вылетел. Т.е. ты даже в этом глупость написал
Ответ fil_spb
Дядя ТУРА, во-первых, зачем ты меня кинул в ЧС, чтобы потом раскрывать мои комменты и писать на них ответы. Тебе не кажется что это на редкость жалко и трусливо с твоей стороны? Во-вторых, зачем тебе этот состав? Это ведь не зенитовцы тут рассказывают какие крутые у них были соперники. Это уж не говоря о том, что Зенит прошёл Динамо Минск, а Спартак от Кошице вылетел. Т.е. ты даже в этом глупость написал
Бро меня эта дядя д_ура тоже в ч/с залмла пару дней назад , у него когда фвкты заканчиваются , он именно так и делает
Хочешь ему отетить , отдельным комментом пропиши дяде тура и все .
Ответ fil_spb
Дядя ТУРА, во-первых, зачем ты меня кинул в ЧС, чтобы потом раскрывать мои комменты и писать на них ответы. Тебе не кажется что это на редкость жалко и трусливо с твоей стороны? Во-вторых, зачем тебе этот состав? Это ведь не зенитовцы тут рассказывают какие крутые у них были соперники. Это уж не говоря о том, что Зенит прошёл Динамо Минск, а Спартак от Кошице вылетел. Т.е. ты даже в этом глупость написал
Это обычный лицемерный московец, чему Вы удивляетесь?
Только один вопрос :Если Спартак был такой сильный, отчего же на Евро арене так ничего и не выиграл?
Ответ Жердин Александр
Только один вопрос :Если Спартак был такой сильный, отчего же на Евро арене так ничего и не выиграл?
Как это не выиграли? А кто Арсенал победил и Наполи по пенальти прошел?
Ответ schwein
Как это не выиграли? А кто Арсенал победил и Наполи по пенальти прошел?
Арсенал? Это в том матче, когда Анри , как суслик замерз?
Игроки европейского уровня в чемпионате России 90х? Это кто конкретно?
Ответ Петроград
Игроки европейского уровня в чемпионате России 90х? Это кто конкретно?
те, из которых только Аленичев в Европу уехал) после 1995ого
Ответ Da prozecutor
те, из которых только Аленичев в Европу уехал) после 1995ого
К концу 1990-ых в Спартаке кормить стали лучше. Если бы платили как в начале 1990-ых, то Тихонов, Цымбаларь, Титов без проблем устроились бы в Испании.
Было бы удивительно, если бы он сказал иначе. Тем более в программе с таким названием :)
Ответ Wkpro
Было бы удивительно, если бы он сказал иначе. Тем более в программе с таким названием :)
А в чем он не прав тот Спартак как команда и вправду сильнее нынешнего Зенита не того Зенита что брал еврокубки , уверен что Семак с его фавелой отлетел бы от того Спартака где играли юойцы , а не алкаши бразильские
Согласен с ним(Болельщик Локо)
Кого он пытается убедить?
В ЧР состав см был на две головы выше остальных, ибо только у см в 90е были деньги, остальные клубы выживали (за редким исключением, типа Алании, и то, на коротком промежутке времени).
Если он про еврокубки - то мерило успеха здесь - результат. У Зенита (равно, как у ЦСКА) победа в еврокубке есть, у см - нет. А выходы см в полуфиналы еврокубков сейчас, за исключением болел этого клуба, никто не вспомнит.
Ответ Glyb Aleksey
Кого он пытается убедить? В ЧР состав см был на две головы выше остальных, ибо только у см в 90е были деньги, остальные клубы выживали (за редким исключением, типа Алании, и то, на коротком промежутке времени). Если он про еврокубки - то мерило успеха здесь - результат. У Зенита (равно, как у ЦСКА) победа в еврокубке есть, у см - нет. А выходы см в полуфиналы еврокубков сейчас, за исключением болел этого клуба, никто не вспомнит.
Эти победы в КУ, куда гранды второй состав отправляли или как у цска самый сильный соперник был Спортинг в финале. В моменте цска зенит и шахтер ухватили по кубку. У Спартака в 98 году в полуфинале был Интер один из сильней из клубов мира с Роналдо. В другом полуфинале был Атлетико и Лацио. При этом считалось(букмекерами) что именно в паре Спартак Интер решается судьба кубка и Спартак не выиграл.
Ну по деньгам, Спартак их сам зарабатывал в ЕК, никто не мешал остальным клубам это делать. В отличие от нынешнего времени.
Ответ Glyb Aleksey
Кого он пытается убедить? В ЧР состав см был на две головы выше остальных, ибо только у см в 90е были деньги, остальные клубы выживали (за редким исключением, типа Алании, и то, на коротком промежутке времени). Если он про еврокубки - то мерило успеха здесь - результат. У Зенита (равно, как у ЦСКА) победа в еврокубке есть, у см - нет. А выходы см в полуфиналы еврокубков сейчас, за исключением болел этого клуба, никто не вспомнит.
Он никого ни в чем убедить не пытается. Ему задали вопрос, он на него ответил. А спрашивают у него, а него вас, потому что он бывший известный советский футболист и великий российский тренер. Его мнение авторитетно т.к. он доказал свой уровень и профессионализм многолетней успешной карьерой. А ваше мнение, как и мое, мало что значит.
рыбу Олегиваныч на Алтае тоже наверняка ловил крупнее, чем Дельфин в Мурманске, бгг. считает и считает, кому не пофиг? на разницу в количестве международных трофеев в клубных музеях как реального показателя силы его мнение никак не влияет.
Ответ ragnvald ulfsson
рыбу Олегиваныч на Алтае тоже наверняка ловил крупнее, чем Дельфин в Мурманске, бгг. считает и считает, кому не пофиг? на разницу в количестве международных трофеев в клубных музеях как реального показателя силы его мнение никак не влияет.
Речь шла про нынешний Зенит Семака, причем тут еврокубки?
Ответ Peter Parker
Речь шла про нынешний Зенит Семака, причем тут еврокубки?
так сравнивал бы нынешний Зенит Семака с нынешним Спартаком Станковича-Карседо. а если уж решил сравнить с кем то свой праймовый Спартак, наверное логично было бы сравнивать с праймовым Зенитом, нет?
Бесполезное и бессмысленное сравнение.
Разные времена, разные уровни футбола и т.д.
