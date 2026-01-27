Пьянич официально завершил карьеру. Экс-хавбек ЦСКА, «Ромы», «Юве» и «Барсы» не перейдет в «Актобе»

Пьянич официально завершил карьеру.

Бывший полузащитник ЦСКА и сборно Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич официально объявил о завершении карьеры.

В конце 2025 года Пьянич рассказал , что не хочет больше играть в футбол. В январе сообщалось , что Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе ».

«Я всю жизнь играл свою мелодию. Каждое касание, каждый пас, каждый удар – это нота. Футбол был моей музыкой, поле – моим пианино 🎹⚽️. Я мечтал, чтобы вы услышали красоту этой игры.

Сегодня, с сердцем, полным благодарности, я могу сказать, что эта симфония была моей жизнью. Для меня было честью разделить ее со всеми вами.

Особая благодарность моей семье, которая всегда была моей главной опорой и моей незримой силой. Тренерам, партнерам по команде, с которыми я разделял мечты, жертвы и победы. Техническому персоналу, врачам и всем, кто работал за кулисами. Болельщикам, душе этой игры.

Спасибо всем за то, что вы стали частью этой музыки 🤍», – написал Миралем.

Последним клубом в карьере 35-летнего боснийца стал ЦСКА , который он покинул летом. Пьянич также играл за «Мец», «Лион », «Рому», «Ювенрус», «Барселону», «Бешикташ» и «Аль-Шарджу». Он выиграл 7 трофеев с «Ювентусом », два – с «Аль-Шарджей», по одному – с «Барселоной», ЦСКА (Fonbet Кубок России) и «Бешикташем ».

Пьянич провел 115 матчей за сборную Боснии и Герцеговины – больше только у Эдина Джеко (146).

Пьянич завершил карьеру. Он побеждал в «Юве», грустил в «Барсе», ушел с российским трофеем