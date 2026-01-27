  • Спортс
  • Пьянич официально завершил карьеру. Экс-хавбек ЦСКА, «Ромы», «Юве» и «Барсы» не перейдет в «Актобе»
50

Пьянич официально завершил карьеру. Экс-хавбек ЦСКА, «Ромы», «Юве» и «Барсы» не перейдет в «Актобе»

Бывший полузащитник ЦСКА и сборно Боснии и Герцеговины Миралем Пьянич официально объявил о завершении карьеры.

В конце 2025 года Пьянич рассказал, что не хочет больше играть в футбол. В январе сообщалось, что Пьянич вслед за Нани перейдет в «Актобе».

«Я всю жизнь играл свою мелодию. Каждое касание, каждый пас, каждый удар – это нота. Футбол был моей музыкой, поле – моим пианино 🎹⚽️. Я мечтал, чтобы вы услышали красоту этой игры.

Сегодня, с сердцем, полным благодарности, я могу сказать, что эта симфония была моей жизнью. Для меня было честью разделить ее со всеми вами.

Особая благодарность моей семье, которая всегда была моей главной опорой и моей незримой силой. Тренерам, партнерам по команде, с которыми я разделял мечты, жертвы и победы. Техническому персоналу, врачам и всем, кто работал за кулисами. Болельщикам, душе этой игры.

Спасибо всем за то, что вы стали частью этой музыки 🤍», – написал Миралем.

Последним клубом в карьере 35-летнего боснийца стал ЦСКА, который он покинул летом. Пьянич также играл за «Мец», «Лион», «Рому», «Ювенрус», «Барселону», «Бешикташ» и «Аль-Шарджу». Он выиграл 7 трофеев с «Ювентусом», два – с «Аль-Шарджей», по одному – с «Барселоной», ЦСКА (Fonbet Кубок России) и «Бешикташем».

Пьянич провел 115 матчей за сборную Боснии и Герцеговины – больше только у Эдина Джеко (146).

Пьянич завершил карьеру. Он побеждал в «Юве», грустил в «Барсе», ушел с российским трофеем

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: инстаграм Миралема Пьянича
50 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Выиграл Фонбет Кубок России, понял что это вершина и завершил карьеру
Ответ Aleksey Yashin
Выиграл Фонбет Кубок России, понял что это вершина и завершил карьеру
Скорее принёс извинения и отработал за 1:5 в Риме😔
Ответ Aleksey Yashin
Выиграл Фонбет Кубок России, понял что это вершина и завершил карьеру
Окончательно добил его в эмоциональном плане путь регионов
В отличных клубах поиграл.
Ответ Жду ответа
В отличных клубах поиграл.
Ювенрус особенно
Ответ zohan163
Ювенрус особенно
штрафные пас назад поперек и все пешком
Семь пятниц на неделе у этого Пьянича
Ответ GenriChinaski1956
Семь пятниц на неделе у этого Пьянича
Семь Пьянич на неделе у этого пятницы))
Ответ GenriChinaski1956
Семь пятниц на неделе у этого Пьянича
У него нет. У горе-инсайдера одного - да)
Ушел из футбола как легенда Актобе.👍
Заработал деньжат, теперь можно и на пенсию
Ответ ForcaBarca
Заработал деньжат, теперь можно и на пенсию
отвечаю
А ведь был хорош в Ювентусе и Роме.Удачи в жизни,Пьяный!
Легенда Актобе, спасибо за всё. Матч с Кайратом навседа в сердечке.🥰🥰🥰
Помню как он своим голом на Бернабеу выбил Реал из ЛЧ в 2010, а потом рассказывал как мечтает перейти в Мадрид))
В общем отличная карьра. Топ-игрок!
лучший Пьянич в истории футбола!
Роскошный игрок и профессионал, очень круто, что в ЦСКА на закате карьеры выкладывался на полную и горел игрой. Не исключая, что многое дал ребятам в плане работы на поле и вне его и опыта
