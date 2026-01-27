  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Данил Пруцев: «У Батракова есть все качества, чтобы заиграть в «Барсе» или «Реале». Он лучший игрок РПЛ: очень техничный, всегда нацелен на обострение, с хорошими передачей и ударом»
122

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев оценил перспективы молодых российских футболистов в европейских клубах.

– Вы играете в центре поля с Батраковым. В чем его феномен?

– У Леши светлая голова и в прямом, и в переносном смысле. Он очень техничный, всегда нацелен на обострение, с хорошими передачей и ударом. Мне кажется, на данный момент он лучший игрок РПЛ. И самое главное – он еще совсем молодой игрок, способный развиваться. Как по мне, у Батракова есть все качества, чтобы заиграть в «Барселоне» или «Реале». Все зависит только от него. Вопрос, насколько сам он этого хочет. С ним играть одно удовольствие.

– Сперцян, с которым вы были в академии «Краснодара», тоже готов заиграть в «Барселоне»?

– 100%. В России сейчас появилось много ребят, которые готовы добраться до европейских топ‑клубов. Тот же Матвей Кисляк, я с ним пересекался в «Чертаново». Сейчас он поднабрал, а в академии был одним из самых маленьких. Матвей перебрался в ЦСКА уже тогда, когда мы уехали в Самару.

– Выходит, вы с детства и юности знакомы почти со всем костяком сборной России на ближайшее десятилетие. Это поколение достаточно талантливое, чтобы пошуметь, когда нас все‑таки вернут на международную арену?

– Теоретически можно что угодно говорить, но мы сможем это проверить только тогда, когда начнем играть. Хорошо выступаем в сборной, но хочется наконец‑то проверить себя в официальных матчах и турнирах, с европейскими командами, – сказал Пруцев.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
122 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Лучший игрок рпл Влашич, не смог закрепиться даже в Вест Хэме и это при том что РПЛ была в тот момент куда выше уровнем, так с чего нынешней Батраков или Кисляк лучше ?
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Лучший игрок рпл Влашич, не смог закрепиться даже в Вест Хэме и это при том что РПЛ была в тот момент куда выше уровнем, так с чего нынешней Батраков или Кисляк лучше ?
Комментарий скрыт
Ответ 134572784@vkontakte.ru
Лучший игрок рпл Влашич, не смог закрепиться даже в Вест Хэме и это при том что РПЛ была в тот момент куда выше уровнем, так с чего нынешней Батраков или Кисляк лучше ?
С чего он лучший? Абсолютно средний игрок
Ну конечно,прям Барса и Реал,как они вообще себя оценивают не понимаю,если и близко не играли на таком уровне
Ответ Spartakus1984
Ну конечно,прям Барса и Реал,как они вообще себя оценивают не понимаю,если и близко не играли на таком уровне
Комментарий скрыт
Ответ </c/>
Комментарий скрыт
Максимум в Турцию по уровню...
Реал, Барселона... Да пусть хоть заиграет в команде уровня условных Севильи или Ньюкасла. Таких и то нет уже 15 лет со времен Аршавина.
Ответ grizzly2020
Реал, Барселона... Да пусть хоть заиграет в команде уровня условных Севильи или Ньюкасла. Таких и то нет уже 15 лет со времен Аршавина.
Перед глазами пример Головина. Тоже прочили перед отъездом, что он чуть ли не в Барсе-Реале будет через пару лет. Но вот уже почти 8 лет прошло, а он все еще в Монако. Монако это хороший уровень, не спорю. Но не надо вот этих — он может играть где угодно :)
Опять двадцать пять...
Если он лучший в РПЛ, то это учитывая низкий уровень российского футбола ещё не значит что прямо таки будет разрывать Примеру или АПЛ.
Даже такие монстры как Собослаи или Вирц трудно вписываются в игру своих клубов.
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Опять двадцать пять... Если он лучший в РПЛ, то это учитывая низкий уровень российского футбола ещё не значит что прямо таки будет разрывать Примеру или АПЛ. Даже такие монстры как Собослаи или Вирц трудно вписываются в игру своих клубов.
Ага это точно Каутинью не заиграл за барсу а Батраков прям второй Ямаль
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Опять двадцать пять... Если он лучший в РПЛ, то это учитывая низкий уровень российского футбола ещё не значит что прямо таки будет разрывать Примеру или АПЛ. Даже такие монстры как Собослаи или Вирц трудно вписываются в игру своих клубов.
У нас такой низкий уровень, что приезжают леги из топ-5 и хдесь проваливаются.
В Краснодаре француз, был лучшим ассистентом на родине, здесь нулина полный
Батракову желаю перейти в хороший европейский клуб со временем и продолжать прогрессировать!
В Барсе и Реале таких батраковых пруд пруди. Не в обиду игроку, по меркам РПЛ он топчик.
Спорно, очень спорно
Представляете треугольник в центре у Барселоны Батраков-Кисляк-Сперцян))) Это требл каждый год минимум
Батракову только 20 лет, а он уже второй сезон проводит на уровне топчика по стате. и видно, что умный футболист

этот парень на многое способен, главное без травм и не пересидеть в РПЛ. вполне вероятно, что он уже летом уедет за хорошие деньги. ах да, ещё важна бытовая адаптация, потому что тот же Жирков по уровню тянул, а вот просто не смог за пределами России жить. это недооцененный фактор. а есть пример того же Сафонова, который французский выучил и вообще как рыба в воде в Париже - просто красавчик
Может в каком-нибудь условном Сосьедаде для начала хотя бы загирать?
Ответ Winterburn
Может в каком-нибудь условном Сосьедаде для начала хотя бы загирать?
Один уже "заиграл" в Сосьедаде
