Данил Пруцев: «У Батракова есть все качества, чтобы заиграть в «Барсе» или «Реале». Он лучший игрок РПЛ: очень техничный, всегда нацелен на обострение, с хорошими передачей и ударом»
Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев оценил перспективы молодых российских футболистов в европейских клубах.
– Вы играете в центре поля с Батраковым. В чем его феномен?
– У Леши светлая голова и в прямом, и в переносном смысле. Он очень техничный, всегда нацелен на обострение, с хорошими передачей и ударом. Мне кажется, на данный момент он лучший игрок РПЛ. И самое главное – он еще совсем молодой игрок, способный развиваться. Как по мне, у Батракова есть все качества, чтобы заиграть в «Барселоне» или «Реале». Все зависит только от него. Вопрос, насколько сам он этого хочет. С ним играть одно удовольствие.
– Сперцян, с которым вы были в академии «Краснодара», тоже готов заиграть в «Барселоне»?
– 100%. В России сейчас появилось много ребят, которые готовы добраться до европейских топ‑клубов. Тот же Матвей Кисляк, я с ним пересекался в «Чертаново». Сейчас он поднабрал, а в академии был одним из самых маленьких. Матвей перебрался в ЦСКА уже тогда, когда мы уехали в Самару.
– Выходит, вы с детства и юности знакомы почти со всем костяком сборной России на ближайшее десятилетие. Это поколение достаточно талантливое, чтобы пошуметь, когда нас все‑таки вернут на международную арену?
– Теоретически можно что угодно говорить, но мы сможем это проверить только тогда, когда начнем играть. Хорошо выступаем в сборной, но хочется наконец‑то проверить себя в официальных матчах и турнирах, с европейскими командами, – сказал Пруцев.
Если он лучший в РПЛ, то это учитывая низкий уровень российского футбола ещё не значит что прямо таки будет разрывать Примеру или АПЛ.
Даже такие монстры как Собослаи или Вирц трудно вписываются в игру своих клубов.
В Краснодаре француз, был лучшим ассистентом на родине, здесь нулина полный
этот парень на многое способен, главное без травм и не пересидеть в РПЛ. вполне вероятно, что он уже летом уедет за хорошие деньги. ах да, ещё важна бытовая адаптация, потому что тот же Жирков по уровню тянул, а вот просто не смог за пределами России жить. это недооцененный фактор. а есть пример того же Сафонова, который французский выучил и вообще как рыба в воде в Париже - просто красавчик