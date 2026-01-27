Данил Пруцев: «У Батракова есть все качества, чтобы заиграть в «Барсе» или «Реале». Он лучший игрок РПЛ: очень техничный, всегда нацелен на обострение, с хорошими передачей и ударом»

Данил Пруцев: у Батракова есть все качества, чтобы заиграть в «Барсе» и «Реале».

Полузащитник «Локомотива » Данил Пруцев оценил перспективы молодых российских футболистов в европейских клубах.

– Вы играете в центре поля с Батраковым. В чем его феномен?

– У Леши светлая голова и в прямом, и в переносном смысле. Он очень техничный, всегда нацелен на обострение, с хорошими передачей и ударом. Мне кажется, на данный момент он лучший игрок РПЛ . И самое главное – он еще совсем молодой игрок, способный развиваться. Как по мне, у Батракова есть все качества, чтобы заиграть в «Барселоне» или «Реале». Все зависит только от него. Вопрос, насколько сам он этого хочет. С ним играть одно удовольствие.

– Сперцян, с которым вы были в академии «Краснодара», тоже готов заиграть в «Барселоне»?

– 100%. В России сейчас появилось много ребят, которые готовы добраться до европейских топ‑клубов. Тот же Матвей Кисляк, я с ним пересекался в «Чертаново». Сейчас он поднабрал, а в академии был одним из самых маленьких. Матвей перебрался в ЦСКА уже тогда, когда мы уехали в Самару.

– Выходит, вы с детства и юности знакомы почти со всем костяком сборной России на ближайшее десятилетие. Это поколение достаточно талантливое, чтобы пошуметь, когда нас все‑таки вернут на международную арену?

– Теоретически можно что угодно говорить, но мы сможем это проверить только тогда, когда начнем играть. Хорошо выступаем в сборной, но хочется наконец‑то проверить себя в официальных матчах и турнирах, с европейскими командами, – сказал Пруцев.