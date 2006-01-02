Криштиану Роналду: «Обвинения в изнасиловании отвратительны, они причиняют боль моей семье»

Нападающий «Ювентуса» рассказал, как отреагировала его семья на обвинения в изнасиловании в его адрес.

«Обвинения в изнасиловании отвратительны, они причиняют боль моей семье.

Моя совесть чиста, я спокоен. Скоро вы узнаете правду», – заявил Роналду в интервью Record.

Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

«Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности