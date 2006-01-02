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    Криштиану Роналду: «Обвинения в изнасиловании отвратительны, они причиняют боль моей семье»

    Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия происшествия Футбол

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал, как отреагировала его семья на обвинения в изнасиловании в его адрес.

    «Обвинения в изнасиловании отвратительны, они причиняют боль моей семье.

    Моя совесть чиста, я спокоен. Скоро вы узнаете правду», – заявил Роналду в интервью Record.

    Осенью американская модель Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года.

    В 2010 году Майорга подписала соглашение о неразглашении с юристами игрока, за молчание она получила 375 тысяч долларов.

    В 2018-м Майорга подробно рассказала обо всем, в сентябре полиция возобновила дело.

    Роналду обвиняют в изнасиловании, полиция возобновила расследование. Все очень серьезно

    «Я вошел в нее сзади. Это было грубо». Извините, но в деле Роналду новые подробности

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