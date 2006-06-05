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Гендиректор «Зенита»: «Приятно быть лучшей российской командой в рейтинге УЕФА, но это ответственность»

Теги Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА рейтинги Александр Медведев Футбол

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о 19-м месте команды в клубном рейтинге УЕФА.

«Это почетное достижение, но рейтинг делается на основании определенного периода времени, «Зенит» мог подняться значительно выше, если бы мы за последние четыре года играли в Лиге чемпионов.

Поэтому мы не будем останавливаться на достигнутом, будем стремиться подниматься вверх в этом рейтинге.

Быть лучшей российской командой в рейтинге, с одной стороны, конечно, приятно, а с другой – это ответственность, потому что восходить на вершину всегда легче, чем на ней удержаться.

«Зенит» – пятикратный чемпион России, шестикратный чемпион страны. У нас потрясающая армия болельщиков не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России.

У нас потрясающая арена, которая будет центром притяжения не только в дни футбольных матчей. Мы хотим, чтобы каждый день что-то происходило на арене, вокруг арены, и я считаю, что эти планы будут абсолютно реальными.

Есть амбиции подняться выше в этом рейтинге. Как мы знаем, борьба в Лиге чемпионов очень напряженная. Эти шесть матчей – все от ножа, все как последний бой, и именно к такой игре «Зенит» будет готовиться в Лиге чемпионов», – сказал Медведев.

«Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Ливерпуль» – 11-й, «Зенит» – 19-й

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