«Реал» возглавляет рейтинг УЕФА по итогам сезона, «Ливерпуль» – 11-й, «Зенит» – 19-й

УЕФА обновил рейтинг клубов по итогам сезона-2018/19.

Рейтинг рассчитывается на основе выступлений клубов в еврокубках за последние пять сезонов.

Лидером рейтинга остается «Реал». Мадридский клуб набрал 146,000 очков.

1. «Реал» – 146,000

2. – 138,000

3. «Бавария» – 128,000

4. «Атлетико» – 127,000

5. – 124,000

6. «Манчестер Сити» – 106,000

7. «Севилья» – 104,000

8. «ПСЖ» – 103,000

9. «Арсенал» – 101,000

10. «Порту» – 93,000

11. – 91,000

12. «Челси» – 87,000

13. «Боруссия» Дортмунд – 85,000

14. «Рома» – 81,000

15. «Наполи» – 80,000

16. «Шахтер» – 80,000

17. «Тоттенхэм» – 78,000

18. – 78,000

19. «Зенит» – 72,000

20. «Аякс» – 70,500

32. ЦСКА – 48,000

43. «Краснодар» – 34,500

54. «Локомотив» – 28,500

89. – 16,000

91. «Динамо» – 16,000

106. «Ростов» – 13,500

120. «Рубин» – 5,000

121. «Уфа» – 2,500

Топ-10 команд по очкам в сезоне-2018/19:

1-2. , «Челси» – 30,000

3. – 29,000

4. «Аякс» – 27,000

5-6. «Арсенал», «Тоттенхэм» – 26,000

7. «Манчестер Сити» – 25,000

8. «Айнтрахт» – 24,000

9-10. «Порту», «Валенсия» – 23,000

...

14. «Реал» – 19,000

...

29. «Краснодар» – 11,000

35. «Зенит» – 10,000

39. ЦСКА – 9,000

53. «Локомотив» – 6,000

68. «Спартак» – 4,000

83. «Уфа» – 2,500