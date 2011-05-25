Головин набрал 8 (4+4) очков по системе «гол+пас» в дебютном сезоне в «Монако»

Полузащитник сборной России Александр Головин завершил дебютный сезон в поражением от «Ниццы» (0:2) в 38-м туре лиги 1.

22-летний хавбек прошлым летом перешел в клуб из княжества из ЦСКА за 30 миллионов евро, став самым дорогим российским футболистом в истории.

В 34 матчах во всех турнирах за Головин забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи, заработал 6 желтых и одну красную карточку.

«Монако» сохранил прописку в лиге 1 по итогам сезона-2018/19, заняв 17-е место.

Команда начала сезон с поражения от «ПСЖ» (0:4) в Суперкубке Франции. В Лиге чемпионов «Монако» набрал 1 очко в шести турах и занял четвертое место в группе.

Монегаски вылетели из Кубка Франции на стадии 1/16 финала, а из Кубка лиги – в полуфинале.

Головин, ты Усэйн Болт. За 8 минут до конца Саша взял мяч в центре, пробежал метров 40 и положил в угол