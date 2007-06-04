«Барса» хочет купить игроков, которые создадут конкуренцию Суаресу, Пике, Бускетсу и Альбе

«Барселона» хочет в это межсезонье усилить состав игроками, которые смогут реально бороться за место в стартовом составе.

Идет поиск новичков, способных создать конкуренцию , Жерару Пике, Жорди Альбе и Серджи Бускетсу.

В частности, для борьбы за место в составе с Бускетсом уже приобретен Френки де Йонг, в защиту хочет купить Хуниора Фирпо из «Бетиса» и Маттейса де Лигта из .

Что касается Суареса, то для конкуренции с ним «Барселона» хочет приобрести или Антуана Гризманна из , или Родриго Морено из «Валенсии».