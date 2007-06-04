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«Барса» хочет купить игроков, которые создадут конкуренцию Суаресу, Пике, Бускетсу и Альбе

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«Барселона» хочет в это межсезонье усилить состав игроками, которые смогут реально бороться за место в стартовом составе.

Идет поиск новичков, способных создать конкуренцию Луису Суаресу, Жерару Пике, Жорди Альбе и Серджи Бускетсу. 

В частности, для борьбы за место в составе с Бускетсом уже приобретен Френки де Йонг, в защиту «Барселона» хочет купить Хуниора Фирпо из «Бетиса» и Маттейса де Лигта из «Аякса».

Что касается Суареса, то для конкуренции с ним «Барселона» хочет приобрести или Антуана Гризманна из «Атлетико», или Родриго Морено из «Валенсии».

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