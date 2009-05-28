«Барселона» может отказаться от трансферов де Лигта и Гризманна

Переходы защитника «Аякса» Маттейса де Лигта и форварда Антуана Гризманна в «Барселону» находятся под вопросом.

Каталонцы приступили к поиску альтернативных вариантов на случай, если сделки по голландцу и французу не состоятся, сообщает журналист радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.

«Барселона» ищет защитника со схожими характеристиками, поскольку Мино Райола, агент де Лигта, требует высокие комиссионные, а «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сделали игроку более выгодные предложения.

По данным журналиста El Mundo Deportivo Маркаля Лоренте, «Барселона» уже практически отказалась от трансфера де Лигта, посчитав его неподъемным.