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    «Барселона» может отказаться от трансферов де Лигта и Гризманна

    Теги высшая лига Голландия Аякс Барселона Атлетико Ла Лига возможные трансферы Антуан Гризманн Маттейс де Лигт Футбол

    Переходы защитника «Аякса» Маттейса де Лигта и форварда «Атлетико» Антуана Гризманна в «Барселону» находятся под вопросом.

    Каталонцы приступили к поиску альтернативных вариантов на случай, если сделки по голландцу и французу не состоятся, сообщает журналист радиостанции RAC1 Жерар Ромеро.

    «Барселона» ищет защитника со схожими характеристиками, поскольку Мино Райола, агент де Лигта, требует высокие комиссионные, а «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» сделали игроку более выгодные предложения.

    По данным журналиста El Mundo Deportivo Маркаля Лоренте, «Барселона» уже практически отказалась от трансфера де Лигта, посчитав его неподъемным.

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