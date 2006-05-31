Антонио Конте: «Впечатлен желанием «Интера» вернуть себе былое величие»

Новый главный тренер Антонио Конте прокомментировал свое назначение в миланский клуб.

«Начинается новая глава в моей жизни, я очень взволнован. Своей работой постараюсь оправдать доверие, оказанное мне президентом и директорами.

Выбрал «Интер», потому что это клуб с прочным фундаментом, высокими амбициями и богатой историей. Я впечатлен открытостью клуба и желанием вернуть «Интеру» былое величие», — сказал Конте.

В прошедшем сезоне «Интер» занял в чемпионате Италии 4-е место, а в Лиге Европы дошел до 1/8 финала.