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Антонио Конте: «Впечатлен желанием «Интера» вернуть себе былое величие»

Теги Интер серия А Италия Антонио Конте Футбол

Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал свое назначение в миланский клуб.

«Начинается новая глава в моей жизни, я очень взволнован. Своей работой постараюсь оправдать доверие, оказанное мне президентом и директорами.

Выбрал «Интер», потому что это клуб с прочным фундаментом, высокими амбициями и богатой историей. Я впечатлен открытостью клуба и желанием вернуть «Интеру» былое величие», — сказал Конте.

В прошедшем сезоне «Интер» занял в чемпионате Италии 4-е место, а в Лиге Европы дошел до 1/8 финала.


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