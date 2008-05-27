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    Конте возглавит «Интер» в ближайшие дни. За три года он заработает 36 млн евро

    Теги Интер серия А Италия отставки Антонио Конте Футбол

    «Интер» на этой неделе объявит о назначении Антонио Конте новым главным тренером.

    Это может произойти уже в среду, если к этому времени миланский клуб успеет расстаться с Лучано Спаллетти.

    Конте подпишет с «Интером» 3-летний контракт с зарплатой 12 миллионов евро в год после уплаты налогов.

    В субботу Конте вместе с руководством клуба посетит финал Лиги чемпионов в Мадриде между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом».

    На ближайшие недели также запланированы поездка в Китай и встреча с владельцем «Интера» Чжаном Цзиньдунем.

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