Реклама 18+
Реклама 18+

Конте не хочет работать с Икарди и требует, чтобы «Интер» продал игрока

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Антонио Конте Мауро Икарди Ванда Нара Футбол

Новым главным тренером «Интера» будет Антонио Конте.

Стороны согласовали все детали 3-летнего контракта, 49-летний специалист будет получать 9 миллионов евро в год за сезон плюс бонусы.

По данным La Gazzetta dello Sport, первым требованием Конте в руководству «нерадзурри» является продажа нападающего Маурио Икарди, который не входит в его планы.

Такое решение тренер принял не из-за игровых качеств аргентинца, а с точки зрения нравственных ценностей.

Конте не хочет начинать сезон с игроком, который в прошлом сезоне нарушил гармонию в команде.

Икарди по ходу сезона был лишен капитанской повязки в «Интере» и был отстранен почти на два месяца из-за конфликта своей жены и агента Ванды Нары с руководством миланцев.

Сегодня «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера.


ИГРА: Попробуй пробежать марафон, не вставая с дивана!

Реклама 18+

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
Реклама 18+
Войти как пользователь:

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться

Быстрая регистрация на Sports.ru

Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

Восстановление пароля

Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться