Конте не хочет работать с Икарди и требует, чтобы «Интер» продал игрока

Новым главным тренером будет Антонио Конте.

Стороны согласовали все детали 3-летнего контракта, 49-летний специалист будет получать 9 миллионов евро в год за сезон плюс бонусы.

По данным La Gazzetta dello Sport, первым требованием Конте в руководству «нерадзурри» является продажа нападающего Маурио Икарди, который не входит в его планы.

Такое решение тренер принял не из-за игровых качеств аргентинца, а с точки зрения нравственных ценностей.

Конте не хочет начинать сезон с игроком, который в прошлом сезоне нарушил гармонию в команде.

Икарди по ходу сезона был лишен капитанской повязки в «Интере» и был отстранен почти на два месяца из-за конфликта своей жены и агента с руководством миланцев.

Сегодня «Интер» объявил об уходе Лучано Спаллетти с поста главного тренера.