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    Mash: Глушаков хочет получить 1,5 млн евро от «Спартака» за расторжение контракта наличными, чтобы не платить алименты

    Теги Спартак премьер-лига Россия Денис Глушаков Дарья Глушакова Футбол

    «Спартак» планирует расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым в это межсезонье.

    32-летний хавбек, срок контракта которого рассчитан еще на год, за досрочное расторжение договора с клубом хочет получить 1,5 миллиона евро.

    При этом, согласно условиям контракта, ему положены 3 миллиона, однако футболист намерен получить 1,5 миллиона, но сразу на руки, утверждает Telegram-канал Mash.

    Дело в том, что Глушаков не хочет платить алименты с этой суммы, и если он получит деньги наличными, то сможет оставить их себе.

    Глушаков в феврале этого года развелся со своей бывшей супругой Дарьей. По решению суда футболист обязан выплачивать бывшей жене в качестве алиментов треть от своих доходов.


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